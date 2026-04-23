A decisão da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026 está em aberto. Na noite desta quarta-feira (22), com festa pirotécnica antes do jogo e o Abreuzão lotado, o Marília empatou em 2 a 2 com a Portuguesa Santista pelo jogo de ida da final da competição. O MAC saiu na frente, teve o controle no primeiro tempo, mas uma expulsão no fim do primeira etapa contribuiu para a Briosa, com um a mais, conseguir o empate aos 49 do segundo tempo. Com o resultado, quem vencer o jogo da volta, domingo (26), em Santos, garante o título inédito da Série A3. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Empurrado por sua torcida, o MAC abriu o placar com 30 segundos, após Lucas Lima conseguir o desvio na pequena área para Marcondele, prata da casa que completou 50 jogos, mandar para o fundo do gol. Empolgado, o Marília ampliou aos oito minutos. Carlos Alberto cruzou na medida para Willian testar firme, sem chance de defesa. Após o gol, a Portuguesa Santista acordou e diminuiu aos 12 minutos. Yohan Marcellus bateu falta e, após desvio na área, Otávio completou para o gol e diminuiu a vantagem.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o lateral Samuel Balbino fez falta dura em Fernandinho e, após análise do VAR, foi expulso, deixando o Marília com um a menos durante todo o segundo tempo. Com vantagem numérica, a Portuguesa Santista voltou para a segunda etapa motivada e conseguiu o empate nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Rafinha recebeu na entrada da área, bateu rasteiro e acertou o canto de Wagner Coradin.