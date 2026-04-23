A 6ª Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece neste domingo (26) em Bauru e contará com uma programação cultural gratuita voltada ao público de todas as idades. Entre os destaques estão apresentações de jazz que prometem marcar a manhã com música e sensibilidade. Promovido pelo Lions Clube Bauru Autismo, o evento acontece na quadra 19 da Avenida Getúlio Vargas e tem como principal objetivo incentivar a inclusão e ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa reúne a comunidade em um momento de reflexão, informação e convivência. A programação musical tem início às 9h30 com o show do Matheus Maia Duo. Em seguida, às 10h10, o público poderá acompanhar a apresentação do Raloz Jazz Trio. As atrações são gratuitas e abertas a toda a família. Os shows contam com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e são realizados pela C e P Produções, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, além do apoio cultural do Camjazz. Matheus Maia é saxofonista, flautista, compositor e arranjador, Matheus Maia integra, desde 2025, a Orquestra Jovem Tom Jobim como saxofonista tenor. Em 2022, atuou na Big Band do Conservatório de Tatuí, e no ano seguinte compôs a Banda da instituição. Em 2019, participou do Grupo de Referência Banda Sinfônica do Projeto Guri como saxofonista barítono. Também integrou a Banda Sinfônica Municipal de Bauru entre 2017 e 2019

O Raloz Jazz Trio é formado pelo lendário baterista bauruense Luiz Manaia, mais conhecido como “Ralinho”, pelo pianista Roger Pereira e pelo baixista Fernando Lima. A formação é comandada pelo baterista bauruense Luiz Manaia, conhecido como “Ralinho”, iniciou seus estudos musicais em 1979, sob orientação do professor e baterista Paulo Saca Cunha. Na década de 1980, integrou a banda Stillo A, consolidando sua trajetória nos palcos. Já nos anos 1990, especializou-se em jazz, passando a integrar a Bauru Jazz Band e a banda Sindicato do Jazz.