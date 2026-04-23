O justo e merecido descanso que os familiares desejam aos seus entes queridos sepultados no Cemitério Municipal de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) está muito longe do ideal, afirmam munícipes. Quem visita o local tem uma sensação clara de abandono ao observar diversos restos de caixões jogados pelos cantos, afirmam reclamantes que procuraram o JCNET nesta quinta-feira (23). A necrópole municipal fica na avenida Ratelif.

Um deles, o jornalista Rinaldo Andrucioli, afirma que a situação se encontra desta forma há vários dias e que, ao telefonar e fazer a denúncia à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), recebeu a informação de que o órgão só poderá ir ao local para fiscalização daqui a 30 dias. “Isso é um descaso total”, reclama. Ele também questiona: “É correto isso? Para onde vão esses restos de caixões? Por qual motivo? E a contaminação?”. Ele acrescenta que também há muita sujeira, mato alto em algumas partes e que o muro dos fundos está comprometido, o que facilia acesso de pessoas.

Em nota, a Prefeitura de Agudos afirma que realizou uma ação de limpeza e zeladoria no cemitério municipal. "Todo o material removido foi descartado de forma ambientalmente adequada, em caçambas e com destinação correta, sem causar qualquer prejuízo ao meio ambiente", diz o texto.