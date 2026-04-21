O bauruense, jornalista e fotógrafo Roberto Claro morreu na noite desta segunda-feira (20), aos 59 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia. A informação foi divulgada pela direção do Sindicato dos Jornalistas de Bauru, que manifestou pesar e solidariedade à família, incluindo a esposa, filhos, netos e amigos.
Conhecido como “Robertinho”, ele era lembrado pelo comportamento acolhedor e pela forma carinhosa com que se dirigia às pessoas, frequentemente utilizando a expressão “nosso guru e eterno guerreiro”. A frase se tornou uma marca de sua personalidade entre colegas e companheiros de militância.
Com trajetória marcada pela atuação no movimento sindical, Roberto Claro foi um defensor ativo dos direitos da classe trabalhadora e do sindicalismo ligado à CUT. Ao longo de sua carreira, destacou-se como fotógrafo no Sindicato dos Eletricitários (Sinergia-CUT), onde registrou momentos importantes de mobilizações, greves e da história do movimento sindical paulista.
Afastado recentemente por licença de saúde, ele era reconhecido não apenas pela qualidade técnica de seu trabalho, mas também pelo compromisso social e pela solidariedade com os trabalhadores. Seu legado inclui um vasto acervo de imagens que documentam lutas e conquistas da categoria.
O sepultamento ocorreu nesta terça-feira (21), no Cemitério da Saudade, e reuniu familiares, amigos e lideranças sindicais. Entre os presentes esteve o ex-deputado federal Vicentinho, amigo pessoal do jornalista. Roberto Claro deixa uma trajetória marcada pelo engajamento, pela sensibilidade no olhar e pela dedicação à comunicação sindical.