O bauruense, jornalista e fotógrafo Roberto Claro morreu na noite desta segunda-feira (20), aos 59 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia. A informação foi divulgada pela direção do Sindicato dos Jornalistas de Bauru, que manifestou pesar e solidariedade à família, incluindo a esposa, filhos, netos e amigos.

Conhecido como “Robertinho”, ele era lembrado pelo comportamento acolhedor e pela forma carinhosa com que se dirigia às pessoas, frequentemente utilizando a expressão “nosso guru e eterno guerreiro”. A frase se tornou uma marca de sua personalidade entre colegas e companheiros de militância.

Com trajetória marcada pela atuação no movimento sindical, Roberto Claro foi um defensor ativo dos direitos da classe trabalhadora e do sindicalismo ligado à CUT. Ao longo de sua carreira, destacou-se como fotógrafo no Sindicato dos Eletricitários (Sinergia-CUT), onde registrou momentos importantes de mobilizações, greves e da história do movimento sindical paulista.