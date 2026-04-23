O 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, sediado em Bauru, divulgou nesta semana o balanço da Operação Tiradentes 2026, realizada entre os dias 17 e 21 de abril nas rodovias da região Central do Estado. Nas fiscalizações feitas nas cidades de Bauru, Lins e Jaú, foram registradas 1.121 imagens de infrações por radar. Ao todo, 1.298 veículos e 143 motocicletas foram fiscalizados. A operação resultou em 811 autuações e no recolhimento de 23 veículos.

Durante a ação na região, os policiais também flagraram 33 casos de embriaguez ao volante e 11 motoristas utilizando telefone celular enquanto dirigiam. Apesar da redução no número de acidentes, houve aumento na quantidade de vítimas fatais e de feridos graves.

Em todo o Estado de São Paulo, a Operação Tiradentes contou com reforço do policiamento nas rodovias de maior fluxo de veículos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o índice de sinistros de trânsito caiu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os acidentes sem vítimas tiveram redução de 31%. A operação também resultou na prisão em flagrante de 33 pessoas por diversos delitos, na captura de 13 procurados pela Justiça e na recuperação de 20 veículos.