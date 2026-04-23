A inflação brasileira voltou a ser pressionada, e os sinais mais recentes exigem atenção redobrada. O Boletim Focus, tradicional termômetro das expectativas de mercado, já projeta a inflação acima do limite máximo da meta, de 4,5%, ainda neste ano. Esse movimento não ocorre por acaso. Ele reflete uma combinação de fatores internos e externos que, se não forem bem compreendidos, podem comprometer decisões econômicas ao longo de toda a cadeia produtiva.

No cenário internacional, a alta do preço do petróleo surge como vetor relevante de contaminação inflacionária. As tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Israel tendem a pressionar as commodities energéticas, com impactos diretos sobre custos de transporte, produção e logística, mesmo que tréguas pontuais sejam colocadas em prática. Os preços já foram contaminados.

No Brasil, onde a inflação é historicamente sensível a choques de oferta, esses aumentos tendem a se espalhar gradualmente pelos preços ao consumidor ao longo dos próximos meses.