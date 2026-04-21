Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma casa de madeira na tarde desta terça-feira (21), no Parque Jaraguá, na Zona Noroeste de Bauru. O fogo começou por volta das 14h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar as chamas antes que atingissem imóveis vizinhos.

De acordo com informações das equipes, o incêndio ocorreu em uma residência localizada na rua Victório Perin. Para conter o avanço do fogo, foram mobilizados 14 bombeiros e quatro viaturas, que atuaram rapidamente no combate às chamas. A Polícia Miliar também atendeu à ocorrência.

Apesar da ação eficiente, a estrutura do imóvel foi completamente consumida pelo fogo. Uma motocicleta que estava na residência sofreu danos. Não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.