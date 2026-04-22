Um motociclista de 61 anos ficou gravemente ferido, na tarde desta quarta-feira (22), em uma colisão com um carro ocorrida na altura da quadra 8 da avenida das Bandeiras, na Vila Industrial, em Bauru.
Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Pronto-Socorro Central (PSC), para onde a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o acidente.
O motociclista encontrava-se internado na unidade, inconsciente e intubado, em estado grave, o que impediu que os policiais militares colhessem o seu depoimento a respeito da dinâmica da colisão.
O neto dele informou à equipe que seu avô usava uma Honda Bros para trabalhar, que foi avisado sobre o acidente pela assistente social e que não sabia placa da moto e nem onde ela ficou após a colisão.
No BO, não constam informações sobre o automóvel envolvido na ocorrência, que foi registrada no plantão como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigada pela Polícia Civil.