O idoso Luiz Carlos Pletti, de 70 anos, morreu no fim da noite desta segunda-feira (20), pouco antes da meia-noite, após o carro que ele conduzia cair no Rio Bauru, na altura do cruzamento da avenida Nuno de Assis com a alameda dos Heliotrópos. As causas do acidente ainda serão apuradas. A vítima estava sozinha no veículo, um Fiat Palio azul.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas até o local para prestar socorro, mas Luiz Pletti já estava em óbito, consta do boletim de ocorrência (BO). Ainda não é possível saber se ele morreu em decorrência do impacto ou por afogamento. A perícia técnica e a Polícia Civil foram acionadas e autorizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML). Os locais de velório e sepultamento ainda não foram confirmados.