Além da praça Parteira Bernardina, que o JCNET mostrou há alguns dias, mais três praças estão sendo utilizadas pelos motoristas como estacionamento, duas no centro e outra no Núcleo Geisel, em Bauru.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver diversos veículos estacionados na calçada da praça Rodrigues de Abreu, localizada na rua Sete de Setembro, e dentro da praça Washington Luiz, que fica nas primeiras quadras da rua Araújo Leite, ambas no Centro da cidade.

Outro ponto que também é utilizado como estacionamento, mas de caminhões e micro-ônibus, é a praça em frente ao Ceagesp, no núcleo Geisel, entre as ruas Xerxes Ribeiro dos Santos e Orlando Pontes e a avenida Nações Unidas. A sombra das árvores atraem os motoristas que tem o acesso facilitado pelo fato dela não estar urbanizada.