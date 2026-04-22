23 de abril de 2026
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EM JAÚ

Trio é detido após tentar atropelar PM e cair com carro em buraco

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga por diversas vias, trafegando em alta velocidade, colocando em risco pedestres e motoristas e jogando o veículo na direção de um policial
O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga por diversas vias, trafegando em alta velocidade, colocando em risco pedestres e motoristas e jogando o veículo na direção de um policial

Jaú - Ação da Polícia Militar (PM) resultou na captura de um indivíduo procurado pela Justiça e na detenção de outros dois suspeitos, na manhã desta quarta-feira (22), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Durante o acompanhamento ao carro ocupado pelo trio, que caiu em um buraco, um policial quase foi atropelado. O condutor responderá por tentativa de homicídio.

De acordo com informações da PM, durante patrulhamento preventivo em combate aos furtos na cidade, equipes identificaram um veículo suspeito conhecido por possível envolvimento em ações criminosas e tentaram fazer a abordagem.

O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga por diversas vias, trafegando em alta velocidade, colocando em risco pedestres e motoristas e jogando o veículo na direção de um policial que, por sorte, não foi atropelado.

"A polícia militar de imediato colocou em prática protocolos de acompanhamento e cerco, o que foi eficaz, pois o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em uma área de mata", diz nota da PM. No carro, havia porções de drogas e celulares.

Um dos ocupantes foi detido no local. Os outros dois tentaram fugir a pé, mas foram localizados na sequência com apoio de diversas equipes, inclusive do helicóptero Águia. Após consulta, foi constatado que um dos homens tinha mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico. O procurado permaneceu preso, enquanto os demais foram ouvidos e liberados.

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