Jaú - Ação da Polícia Militar (PM) resultou na captura de um indivíduo procurado pela Justiça e na detenção de outros dois suspeitos, na manhã desta quarta-feira (22), em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Durante o acompanhamento ao carro ocupado pelo trio, que caiu em um buraco, um policial quase foi atropelado. O condutor responderá por tentativa de homicídio.

De acordo com informações da PM, durante patrulhamento preventivo em combate aos furtos na cidade, equipes identificaram um veículo suspeito conhecido por possível envolvimento em ações criminosas e tentaram fazer a abordagem.

O condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga por diversas vias, trafegando em alta velocidade, colocando em risco pedestres e motoristas e jogando o veículo na direção de um policial que, por sorte, não foi atropelado.