23 de abril de 2026
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MINEIROS DO TIETÊ

Homem fica ferido após carro perder a roda e capotar em rodovia

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM/Artesp
Fiat 147 ficou tombado na via e o trânsito foi redirecionado para uma das faixas do sentido contrário até que ele fosse destombado e removido para a base operacional da Polícia Rodoviária de Jaú
Fiat 147 ficou tombado na via e o trânsito foi redirecionado para uma das faixas do sentido contrário até que ele fosse destombado e removido para a base operacional da Polícia Rodoviária de Jaú

Mineiros do Tietê - Um homem ficou ferido, na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h30, em um capotamento ocorrido na altura do quilômetro 276 da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Artesp, o condutor do carro - um Fiat 147 - disse à Polícia Militar Rodoviária que trafegava no sentido leste quando o veículo sofreu uma pane mecânica em uma das rodas, que acabou se desprendendo.

De acordo com o relato do condutor, na sequência, ele perdeu o controle da direção e capotou no sentido oeste. O homem foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado para atendimento médico.

O carro ficou tombado na via e o trânsito foi redirecionado para uma das faixas do sentido contrário até que ele fosse destombado e removido para a base operacional da Polícia Rodoviária de Jaú. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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