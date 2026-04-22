Mineiros do Tietê - Um homem ficou ferido, na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h30, em um capotamento ocorrido na altura do quilômetro 276 da rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru).

Segundo informações do site da Artesp, o condutor do carro - um Fiat 147 - disse à Polícia Militar Rodoviária que trafegava no sentido leste quando o veículo sofreu uma pane mecânica em uma das rodas, que acabou se desprendendo.

De acordo com o relato do condutor, na sequência, ele perdeu o controle da direção e capotou no sentido oeste. O homem foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado para atendimento médico.