Botucatu - A Regional do Ciesp e a Fatec de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) promovem, nesta quinta-feira (23), a 1.ª Feira de Emprego, iniciativa voltada à aproximação entre o setor produtivo e profissionais em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

O evento é voltado a empresas do setor industrial que desejam divulgar suas vagas e identificar talentos ao longo de 2026, oferecendo um espaço estratégico de conexão com profissionais em busca de oportunidades de emprego.

A realização da feira é resultado do diagnóstico conduzido pelo Fórum de Empregabilidade, que identificou a necessidade de ações práticas para aproximar empresas e profissionais e atender às demandas do setor industrial regional.