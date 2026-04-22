Botucatu - A Regional do Ciesp e a Fatec de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) promovem, nesta quinta-feira (23), a 1.ª Feira de Emprego, iniciativa voltada à aproximação entre o setor produtivo e profissionais em busca de oportunidades no mercado de trabalho.
O evento é voltado a empresas do setor industrial que desejam divulgar suas vagas e identificar talentos ao longo de 2026, oferecendo um espaço estratégico de conexão com profissionais em busca de oportunidades de emprego.
A realização da feira é resultado do diagnóstico conduzido pelo Fórum de Empregabilidade, que identificou a necessidade de ações práticas para aproximar empresas e profissionais e atender às demandas do setor industrial regional.
Para as empresas, a feira permite apresentar vagas de emprego e estágio para alunos da Fatec e para a comunidade em geral, além de facilitar a identificação de candidatos com perfil adequado às suas necessidades.
Para os candidatos, o evento aproxima profissionais das oportunidades disponíveis, permite conhecer os setores com maior demanda e promove o networking com representantes de empresas e outros profissionais.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao prédio 2 da Fatec, a partir das 18h30, com documentos pessoais e currículo atualizado. Durante o evento, o Senai Botucatu também estará presente, oferecendo apoio direto aos candidatos.
A equipe atuará no acolhimento de currículos, na identificação das áreas de atuação e qualificações profissionais, além de orientar e direcionar os participantes para as empresas expositoras com vagas compatíveis ao seu perfil.
A participação é gratuita para candidatos e empresas, porém com vagas limitadas para empresa expositora, sendo necessário realizar inscrição prévia e cadastro pelo link https://www.even3.com.br/1-feira-fatec-ciesp-712733/ . Cada empresa poderá ser representada por um participante.
Indústrias participantes
Usina São Manoel, Aerocris, Blowpet, Caio Induscar, Irizar do Brasil, Kroma, Eucatex, LTM Chicotes Elétricos, Bracell, STB Aeronáutica, Globo Usinagem e Vemax. Apoio: Prefeitura de Botucatu e Parque Tecnológico Botucatu.
Relevância da ação
A diretora titular do Ciesp Botucatu, Patrícia Dias, destaca que a realização da feira nasce de uma demanda concreta identificada pelas próprias empresas da região. Segundo ela, o diagnóstico conduzido pelo Fórum de Empregabilidade evidenciou a necessidade de criar iniciativas mais práticas para aproximar quem contrata de quem busca uma oportunidade.
"A gente percebeu, nas conversas com as empresas, que muitas vezes as vagas existem, mas falta essa conexão direta com os profissionais. A feira vem justamente para encurtar esse caminho", afirma.
Patrícia reforça que a proposta vai além da divulgação de vagas, ao criar um ambiente de troca e orientação para candidatos e empresas. Para ela, esse tipo de ação contribui para tornar o processo de contratação mais assertivo e alinhado às necessidades do setor produtivo.
"Quando a gente aproxima empresas e profissionais, todo mundo ganha. As empresas conseguem identificar melhor os talentos e os candidatos passam a entender com mais clareza onde estão as oportunidades e quais são as exigências do mercado", destaca.
A diretora também ressalta o caráter coletivo da iniciativa, construída em parceria com a Fatec e com o apoio de instituições como o Senai, reforçando o papel do Ciesp como articulador de soluções para o desenvolvimento regional.