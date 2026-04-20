Um homem de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da tarde desta segunda-feira (20), em Bauru, após roubar o celular de uma mulher que aguardava o transporte coletivo em um ponto de ônibus no cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Monsenhor Claro, no Centro.

De acordo com o registro policial, o suspeito abordou a vítima por volta das 13h50 e, mediante ameaça e força física, retirou o aparelho de suas mãos e saiu correndo.

A mulher gritou por socorro e equipe da PM conseguiu localizar e deter o autor do crime nas proximidades. Ele foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.