Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove entre os dias 22 e 25 de abril a Semana do Patrimônio com uma programação inédita dentro do calendário do espaço cultural. A iniciativa é construída como ação estruturante do Universo Jacarandá, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura, através do edital de Manutenção e Modernização de Espaço Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
A programação reúne especialistas, pesquisadores, liderança indígena, gestores culturais e tem participação do superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em uma série de encontros dedicados à reflexão sobre memória, identidade cultural e preservação dos patrimônios materiais e imateriais do interior paulista.
Ela foi estruturada em quatro eixos temáticos que atravessam o patrimônio arqueológico, histórico, documental, imaterial e identitário. Mais do que um ciclo formativo, a Semana do Patrimônio inaugura um novo eixo de atuação da Caçambaria: o patrimônio entendido como experiência viva, coletiva e contemporânea.
Para a gestora cultural Carolina Panini, idealizadora do Universo Jacarandá, a realização da semana representa um marco simbólico para o espaço. "A Semana do Patrimônio nasce como um gesto inaugural dentro da trajetória da Caçambaria. É um convite para reconhecer que memória é presença, território e pertencimento, e que cada comunidade é guardiã ativa da sua própria História", ressalta.
A Semana do Patrimônio reafirma o compromisso da Caçambaria Espaço Arte com práticas culturais inclusivas e com a democratização do acesso à formação artística e patrimonial, consolidando o Universo Jacarandá como um território de produção simbólica, escuta social e construção coletiva de memória. A programação é gratuita e aberta ao público.
Programação
22 de abril | Tema: Redescobrimento - Horário: 19h às 20h30
A abertura da semana traz a presença da liderança indígena Suiyãne Sobrinho Txukarramãe, pedagoga, articuladora do Ministério dos Povos Indígenas e cacique em Bauru, com a conferência sobre o protagonismo das mulheres indígenas na defesa de direitos e na preservação cultural.
Na mesma noite, o historiador e arqueólogo Fábio Grossi dos Santos apresenta reflexões sobre a importância do patrimônio arqueológico na construção da história regional de Jaú.
23 de abril | Tema: O que é Patrimônio Histórico? - Horário: 19h às 21h
A especialista em educação patrimonial Fabiana Rocha, diretora da Divisão de Museus e Memória da Secretaria de Cultura de Bauru, conduz encontro sobre reconhecimento da memória e construção do pertencimento cultural.
Na sequência, a bibliotecária e gestora cultural Silviane Aparecida Sanches Rodrigues aborda o papel de bibliotecas, arquivos e museus como territórios vivos de preservação.
Encerrando a noite, o historiador Prof. Fabio Paride Pallotta apresenta estudo sobre o patrimônio arquitetônico ferroviário e urbano de Bauru.
24 de abril | Tema: Patrimônio Imaterial - Horário: 18h30 às 21h
O professor Edson Fernandes, doutor em História pela Unesp, conduz reflexão sobre narrativas regionais e memória social a partir das histórias do território centro-oeste paulista.
A noite se encerra com a apresentação musical Prosa e Viola, com Paulo Freire e Levi Ramiro, em espetáculo que celebra a tradição oral, a viola caipira e a cultura do interior brasileiro.
25 de abril | Oficina Caminhos do Patrimônio - Horário: 9h às 16h
Encerrando a programação, a oficina formativa reúne o superintendente estadual do Iphan, Danilo Nunes, além dos pesquisadores e produtores culturais Raphael Capucho e Thatyana Costa, em atividade intensiva sobre políticas públicas, patrimônio cultural e estratégias de preservação territorial.
O encontro propõe diálogo direto entre agentes culturais, pesquisadores e comunidade sobre caminhos possíveis para o reconhecimento e valorização do patrimônio brasileiro.