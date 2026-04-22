Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove entre os dias 22 e 25 de abril a Semana do Patrimônio com uma programação inédita dentro do calendário do espaço cultural. A iniciativa é construída como ação estruturante do Universo Jacarandá, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura, através do edital de Manutenção e Modernização de Espaço Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação reúne especialistas, pesquisadores, liderança indígena, gestores culturais e tem participação do superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em uma série de encontros dedicados à reflexão sobre memória, identidade cultural e preservação dos patrimônios materiais e imateriais do interior paulista.

Ela foi estruturada em quatro eixos temáticos que atravessam o patrimônio arqueológico, histórico, documental, imaterial e identitário. Mais do que um ciclo formativo, a Semana do Patrimônio inaugura um novo eixo de atuação da Caçambaria: o patrimônio entendido como experiência viva, coletiva e contemporânea.