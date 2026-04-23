A Padaria Vó Angelina, localizada em Bauru, anuncia a realização do Festival de Caldos Outono/Inverno 2026, que chega nesta temporada com o tema Noites que Aquecem. O evento terá início no dia 23 de abril, na unidade da Rua Virgílio Malta, reforçando o compromisso em oferecer experiências especiais e de alto padrão aos seus clientes.

Reconhecido como um dos eventos gastronômicos mais aguardados da cidade, o festival foi planejado para proporcionar noites marcadas por sabor, conforto e momentos de convivência em família. O espaço será totalmente preparado para a ocasião e a abertura contará com música ao vivo e uma ação especial para celebrar o lançamento desta edição: na compra de 1 caldo grande, o cliente ganha 1 taça de vinho. A promoção é válida exclusivamente no dia da inauguração, limitada a 1 taça por pessoa, e a consumação do vinho será permitida apenas no local.

Com foco em proporcionar uma experiência completa aos clientes, o festival também contará com serviço de delivery. O cardápio terá opções para família, casal, individual e versões de 1 litro para viagem, mantendo a qualidade e a excelência.

Mais do que uma programação especial, o Festival de Caldos reforça a essência da Vó Angelina em unir tradição, sabor e atendimento de qualidade em momentos que aproximam pessoas e criam memórias. Seja no rodízio ou no conforto do lar, a edição 2026 promete transformar as noites de outono e inverno em experiências especiais para o público bauruense.

SERVIÇO:

Festival de Caldos Outono/Inverno 2026 – Noites que Aquecem

Vó Angelina – Unidade Rua Virgílio Malta, 18-87

Início: 23 de abril

Horários:

• Segunda, terça e quarta: das 17h30 às 20h30

• Quinta, sexta e sábado: das 17h30 às 22h