Pela primeira vez, Bauru recebe o novo modelo do Sebrae Móvel, o truck “Experiências Digitais”, que oferecerá atendimento gratuito a microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir ou expandir um negócio. A ação acontece no dia 24 de abril, das 9h às 15h, na praça Rui Barbosa, no Centro, sem necessidade de agendamento prévio.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), a iniciativa disponibiliza orientação personalizada sobre temas essenciais à gestão de pequenos negócios. Durante o atendimento, os participantes poderão tirar dúvidas sobre formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento e estratégias de crescimento.

O Sebrae Móvel funciona como um “escritório sobre rodas” e foi projetado para ampliar o acesso aos serviços da instituição e da Casa do Empreendedor. A proposta é aproximar soluções e informações do público, incentivando o empreendedorismo e fortalecendo a economia local.