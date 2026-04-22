Um adolescente foi apreendido na madrugada desta terça-feira (22) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante ação da Polícia Militar na rua Braz Fernandes, no Leão 13, em Bauru. A ocorrência foi registrada por equipes da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Caçadores.

De acordo com a PM, o menor foi abordado durante patrulhamento de rotina. Com ele, os policiais localizaram um aparelho celular preso à cintura e uma pochete contendo 18 microtubos de crack, 22 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Nas proximidades, havia ainda uma bolsa que o próprio abordado afirmou ser de sua propriedade, informando que armazenava mais entorpecentes destinados à venda.

Durante a vistoria, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas e materiais relacionados ao tráfico, incluindo 497 eppendorfs de cocaína, seis porções de crack a granel, cinco porções de maconha que somaram 515 gramas, além de 56 microtubos de crack. Também foram encontrados 40 porções de “dry”, 10 de “ice”, duas balanças de precisão, dois celulares (sendo um utilizado para transações via PIX) e anotações vinculadas à atividade criminosa. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial onde foi registrado o ato infracional por tráfico de drogas. O adolescente permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.