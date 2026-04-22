A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (22), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Jaú. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada em bairro da cidade.

De acordo com a corporação, o imóvel já vinha sendo monitorado após investigações apontarem que o local era utilizado para armazenar entorpecentes destinados ao abastecimento do tráfico na região. Durante a operação, o suspeito foi encontrado dentro da casa e não apresentou resistência à abordagem. Ele ainda indicou aos policiais onde as drogas estavam escondidas. No interior da residência, foram apreendidos aproximadamente 1,5 quilo de maconha, distribuída entre porções prontas para venda e quantidades maiores, além de cerca de 124 gramas de haxixe, separadas em dezenas de frações. Também foram localizados 54 comprimidos de ecstasy, nas cores azul e amarela.

Os agentes recolheram ainda quatro balanças de precisão, materiais utilizados para embalar drogas (como plástico filme, papel manteiga e embalagens plásticas) e dois aparelhos celulares. Segundo a Polícia Civil, o suspeito assumiu a posse de todo o material ilícito apreendido e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A autoridade policial responsável ratificou a prisão e solicitou à Justiça a conversão em prisão preventiva.