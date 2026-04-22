A Copa Paulista de 2026, no segundo semestre deste ano, poderá ser uma das mais interessantes da história para se assistir, contando, na mesma edição, com grandes rivais do Interior: Noroeste, Marília, Linense e restando apenas a confirmação do XV de Jaú. O Grêmio Prudente anunciou que ficará de fora. A competição também resgata para bauruenses e marilienses o principal clássico do centro do Estado, entre Norusca e MAC. A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 27 de agosto de 2023, com uma acachapante goleada noroestina por 5 a 2 em pleno Abreuzão, em Marília, também pela Copa Paulista daquele ano.

Sob o comando do técnico Moisés Egert, o Alvirrubro abriu o placar logo no início do jogo com Blade, de cabeça, mas João Marcos empatou pouco depois. Ainda no primeiro tempo, os atacantes Luiz Thiago e Pedro Felipe ampliaram para 3 a 1 para o time de Bauru. No segundo tempo, o zagueiro maqueano Luizão descontou, também de cabeça, para os donos da casa. Com domínio da partida, o Noroeste fez 4 a 2 com o lateral Diego Maia e, nos acréscimos, sacramentou a goleada com um golaço de fora da área marcado pelo zagueiro Balardin. O treinador do MAC era Rogério Corrêa.

Noroeste e Marília se enfrentaram 91 vezes, oficialmente. Nestes duelos, o Noroeste segue com vantagem em vitórias, 35 contra 30 do rival. Houve 26 empates.