23 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
FINAL DA SÉRIE A3

Quem leva? Decisão do título entre Marília e Briosa começa hoje

Por Bruno Freitas | da Redação
Marília e Portuguesa Santista se enfrentaram pela 7.ª rodada
Marília e Portuguesa Santista decidem, a partir desta quarta-feira (22), às 20h, no Estádio Bento de Abreu, o título do Campeonato Paulista da Série A3. Ambas as equipes já garantiram o acesso para a Série A2 de 2027 e agora buscam o título inédito da Terceirona de São Paulo. A expectativa é de casa cheia. O confronto de volta será no domingo, às 10h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

A Briosa teve a melhor campanha geral. Foi líder da primeira fase, com 36 pontos. Na semifinal, eliminou o Rio Preto, com uma vitória e um empate. Já o MAC foi o 2.º colocado na fase de classificação, com 32 pontos, e, no mata-mata, venceu suas duas fases eliminatórias nos pênaltis: contra o São Bernardo e diante do XV de Jaú, na semifinal.

As equipes já se enfrentaram na primeira fase, pela 7.ª rodada, com vitória contundente de 3 a 0 para o Marília no Abreuzão. As finais serão transmitidas pelo YouTube, nos canais Paulistão, Ulisses TV e Metrópoles Esportes.

