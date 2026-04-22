22 de abril de 2026
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LUTO

João Felão, ex-jurídico da Prefeitura de Agudos, morre, aos 63

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
João Rodrigues Felão Neto também foi empresário pioneiro na internet via rádio na cidade
João Rodrigues Felão Neto também foi empresário pioneiro na internet via rádio na cidade

O advogado e empresário João Rodrigues Felão Neto morreu em Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) nesta quarta-feira (22). Ele integrou o departamento jurídico da prefeitura local, bem como foi o empresário que levou, pela primeira vez, a internet via rádio para a cidade. Rafael Lima (Republicanos), prefeito de Agudos, decretou luto oficial no município.

“João foi um cidadão respeitado na cidade de Agudos, onde atuou como servidor público e exerceu importantes funções junto à administração municipal, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados à comunidade. Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos”, publicou a prefeitura em nota.

O velório é realizado desde as 7h no Centro Velatório Municipal de Agudos e o sepultamento ocorrerá às 13h, no Cemitério Municipal da mesma cidade.

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