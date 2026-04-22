A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) realiza, no próximo dia 27/4, mais uma edição do Acib Negócios. O encontro acontece no auditório da entidade, na Rua Agenor Meira, 9-10, no Centro de Bauru, e vai discutir a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01), que entra em vigor em 26 de maio. A iniciativa destaca a importância da adequação das empresas às novas exigências, especialmente no que se refere aos riscos ocupacionais psicossociais.

A programação tem início às 18h30 e integra Rodada de Negócios com Momento Conteúdo, proporcionando aos participantes a oportunidade de networking aliado à atualização técnica. O encontro contará com a condução de Wagner Moraes, que abordará as principais mudanças da norma e os impactos diretos na rotina das organizações. De acordo com as informações que serão apresentadas durante o evento, a nova versão da NR-01 amplia o olhar sobre a saúde e segurança no trabalho ao incluir fatores psicossociais entre os riscos ocupacionais que devem ser identificados, avaliados e gerenciados pelas empresas. Para os participantes, o debate deve trazer orientações práticas sobre como se preparar para as exigências legais e evitar passivos trabalhistas.

Além do conteúdo técnico, a Rodada de Negócios deve promover a interação entre empreendedores, favorecendo a troca de experiências e a geração de oportunidades comerciais. Para a organização, a proposta é oferecer um ambiente que una capacitação e conexões estratégicas para o fortalecimento do setor empresarial local.