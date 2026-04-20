Um terreno particular, cujos vizinhos não conseguem localizar os responsáveis, tem gerado queixas de moradores pelo fato de ter se tornado uma espécie de “berçário" de escorpiões e ratos desde o final do ano passado, no quarteirão 20 da rua Padre Anchieta, na Vila Seabra, em Bauru.

De acordo com uma munícipe que reside no bairro, havia uma idosa que morava ali e cuidava do imóvel. Depois que ela deixou o local, supostamente por conta da idade avançada, ele passou a ficar sob responsabilidade de um dos netos. A casa, no entanto, segundo a denunciante, estaria com a energia cortada. Dentro do quintal e no entorno há muito mato, restos de galhos e podas, além de sujeiras diversas. O problema tem causado transtornos aos vizinhos, que procuraram o JCNET. A queixa foi registrada formalmente por um deles nos canais de denúncia no site da Prefeitura de Bauru.

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