Vai começar um dos maiores eventos do Centro Paulista. Nesta sexta-feira (24), a dupla Henrique & Juliano abre a 46ª edição da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que ainda terá, em sua primeira semana, rodeio em cavalos (modalidade cutiano), Prova dos 3 Tambores e exposições.
“A expectativa para a nossa primeira semana da Facilpa está lá em cima. Os preparativos estão a todo vapor e o recinto está quase pronto para receber o público, que deve ultrapassar a casa de 200 mil pessoas durante os dez dias de evento. E, de cara, o esperado show com a dupla Henrique & Juliano, que esteve na festa do ano passado e arrastou uma multidão ao recinto. Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para que compareçam ao nosso recinto e aproveitem toda a estrutura que temos à disposição”, lembra Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela, responsável pela produção da feira.
O rodeio em cavalos da Equipe Rozeta vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante três dias de competição - entre sexta-feira e domingo. Já a Prova dos 3 Tambores, com organização da equipe Graziella Agnes, acontece nas noites de 25 e 26 de abril, e também conta com excelentes premiações R$ 9 mil na categoria feminina e divisão de inscrições nas categorias mirim e aberta.
Programação da primeira semana – Facilpa 2026
Sexta-feira, dia 24
08h30 - Exposição e julgamento de pôneis
21h – Início do rodeio em cavalos, modalidade cutiano
22h – Solenidade de abertura da 46º Facilpa
23h30 – Show com Henrique & Juliano
Show com Paulo Vitor e Dumont, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com Déborah Abreu no Palco Camarote
Sábado, dia 25 (entrada gratuita)
08h30 – Início julgamento pônei brasileiro
09h – Classificatória Prova dos Três Tambores com Equipe Graziella Agnes
10h – Exposição de pássaros
20h30 – Prova dos Três Tambores com Equipe Graziella Agnes
21h – Rodeio em cavalos, modalidade cutiano
23h – Show com Lauana Prado
Show com Banda Os Quatro, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com Led e Lellis no Palco Camarote
Domingo, dia 26 (entrada gratuita)
09h - Encerramento do julgamento e premiação dos pôneis
10h – Exposição de pássaros
19h – Classificatória Prova dos Três Tambores com Equipe Graziella Agnes
21h – Final da Prova dos Três Tambores com Equipe Graziella Agnes
22h – Final do rodeio em cavalos, modalidade cutiano
23h – Shows com Matheus e Kauan
Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão e Acústico Femme, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com Zé Henrique e Guilherme no Palco Camarote
Segunda-feira, dia 27 (entrada franca)
20h – Exposição de pássaros
22h - Show com Guilherme e Santiago
Show com Red Guns, no Palco Capita do Livro
Após o show principal: Show com Alyfer e Michel no Palco Camarote
Terça-feira, dia 28 (entrada franca)
9h – Entrada dos ovinos
20h – Exposição de pássaros
21h – Prova dos Três Tambores com Equipe de Equoterapia Equus Vita
22h – Show com João Bosco e Vinicius
Show com Driver Tube, no Palco Capital do Livro
Após o show principal: Show com DJ Morcego no Palco Camarote