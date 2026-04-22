Vai começar um dos maiores eventos do Centro Paulista. Nesta sexta-feira (24), a dupla Henrique & Juliano abre a 46ª edição da Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista), que ainda terá, em sua primeira semana, rodeio em cavalos (modalidade cutiano), Prova dos 3 Tambores e exposições.

“A expectativa para a nossa primeira semana da Facilpa está lá em cima. Os preparativos estão a todo vapor e o recinto está quase pronto para receber o público, que deve ultrapassar a casa de 200 mil pessoas durante os dez dias de evento. E, de cara, o esperado show com a dupla Henrique & Juliano, que esteve na festa do ano passado e arrastou uma multidão ao recinto. Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para que compareçam ao nosso recinto e aproveitem toda a estrutura que temos à disposição”, lembra Lucas Regazzo, diretor da Organização Estrela, responsável pela produção da feira.

O rodeio em cavalos da Equipe Rozeta vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante três dias de competição - entre sexta-feira e domingo. Já a Prova dos 3 Tambores, com organização da equipe Graziella Agnes, acontece nas noites de 25 e 26 de abril, e também conta com excelentes premiações R$ 9 mil na categoria feminina e divisão de inscrições nas categorias mirim e aberta.