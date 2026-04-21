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BRASILEIRO SÉRIE D

Noroeste reforça o elenco com o goleiro Gabriel Affonso

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Gabriel Affonso
Gabriel Affonso

O Esporte Clube Noroeste anuncia a contratação do goleiro Gabriel Affonso, que chega por empréstimo para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Aos 27 anos, Gabriel Affonso é natural de São Paulo (SP) e mede 1,95m. O atleta iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2018, defendendo o Taboão da Serra. Ao longo da carreira, acumulou passagens por VOCEM, Francana, Portuguesa Santista, Juazeirense e Sertãozinho.

Na atual temporada, o goleiro atuou pelo São José no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, onde teve participação destacada. Foi titular em 15 partidas e somou 1.238 minutos em campo, demonstrando regularidade e segurança na posição. Em 2025, atuando pelo Sertãozinho, Gabriel Affonso foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista Série A3 e teve papel fundamental na conquista do acesso, garantindo a vaga para a Série A2.

Gabriel Affonso chega ao Noroeste por empréstimo para reforçar o elenco na sequência da temporada, trazendo experiência e competitividade ao grupo na busca pelos objetivos na Série D.

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