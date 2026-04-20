A vítima baleada que morreu na tarde deste domingo (19), no Ferradura Mirim, era um adolescente de 17 anos que havia acabado de jogar futebol com amigos em um campo de terra situado no bairro. Vitor Eduardo Ribeiro Zuicher chegou a receber atendimento médico no local por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu diante de testemunhas. Um amigo dele, que iria dar carona de moto para Vitor, conseguiu fugir de diversos disparos e não foi atingido. O local fica na rua Treze.

De acordo com o apurado pela reportagem, houve perícia no local e a Delegacia de Homicídios, chefiada pelo delegado Cledson Nascimento, já obteve a identidade do suspeito e a motivação do crime. Trata-se de um acerto de contas, já que Vitor havia sido jurado de morte devido ao seu possível envolvimento com uma jovem que já foi namorada de um rapaz preso recentemente em Bauru.

Ainda segundo informações levantadas pelo JCNET, o autor tem 22 anos, segue foragido e teria cometido o crime supostamente por vingança em nome do amigo que não aceitou o relacionamento da ex-companheira. Este amigo, inclusive, foi preso suspeito de um homicídio no dia 22 de dezembro do ano passado. A avó de Vitor também teve os muros de sua casa alvejados recentemente, constatou a investigação.