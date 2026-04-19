Um homem morreu, na noite deste domingo (19), após ser atingido por disparos de arma de fogo em um campinho de futebol na rua Treze, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os autores do crime seriam dois homens que estavam em uma motocicleta e fugiram após os disparos. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).