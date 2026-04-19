20 de abril de 2026
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NO FERRADURA MIRIM

Homem morre atingido por disparos de arma de fogo em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil

Um homem morreu, na noite deste domingo (19), após ser atingido por disparos de arma de fogo em um campinho de futebol na rua Treze, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, os autores do crime seriam dois homens que estavam em uma motocicleta e fugiram após os disparos. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

O JCNET/Sampi acompanha o caso.

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