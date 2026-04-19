20 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PERTO DE TIBIRIÇÁ

Bauru: jovem de 21 anos sofre lesões graves em colisão na Rondon

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
As circunstâncias do acidente, registrado no plantão policial como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, serão investigadas pela Polícia Civil
As circunstâncias do acidente, registrado no plantão policial como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, serão investigadas pela Polícia Civil

Um estudante de 21 anos foi socorrido em estado grave, desacordado, na madrugada deste domingo (19), após se envolver em uma colisão na altura do quilômetro 355 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), poucos quilômetros antes da entrada para o Distrito de Tibiriçá, em Bauru. O condutor do outro veículo deixou o local e não havia sido identificado até o registro do boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o BO, a vítima conduzia um Celta com placas de Agudos no sentido leste quando, por razões a serem esclarecidas, o carro envolveu-se em um acidente com outro veículo não identificado.

Quando os policiais rodoviários chegaram ao local, depararam-se com o automóvel no meio da pista da direita e com o jovem sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo o BO, ele foi encaminhado em estado grave, desacordado, ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, onde foi intubado e permaneceu internado. A Polícia Científica foi acionada para a perícia no local e as circunstâncias do acidente, registrado no plantão policial como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, serão investigadas pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários