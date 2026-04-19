Um estudante de 21 anos foi socorrido em estado grave, desacordado, na madrugada deste domingo (19), após se envolver em uma colisão na altura do quilômetro 355 mais 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), poucos quilômetros antes da entrada para o Distrito de Tibiriçá, em Bauru. O condutor do outro veículo deixou o local e não havia sido identificado até o registro do boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o BO, a vítima conduzia um Celta com placas de Agudos no sentido leste quando, por razões a serem esclarecidas, o carro envolveu-se em um acidente com outro veículo não identificado.

Quando os policiais rodoviários chegaram ao local, depararam-se com o automóvel no meio da pista da direita e com o jovem sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).