Excepcionalmente nesta quarta-feira (22), a Câmara Municipal de Bauru realiza a 12ª Sessão Ordinária de 2026. A alteração no calendário ocorreu em razão do feriado de Tiradentes e ponto facultativo na última segunda-feira (20). Os trabalhos terão início às 13h, no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, reunindo os vereadores da 34ª Legislatura para apreciação de sete matérias.

Na pauta de Primeira Discussão estão dois projetos de lei (os demais processos são Moções de Aplauso). O primeiro, de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD), autoriza o Poder Executivo a doar uma área de terreno à empresa Souzinca Indústria e Comércio de Galvanoplastia Ltda. A proposta tramita como Projeto de Lei nº 1/2026.

Também será analisado o projeto apresentado pelo vereador Márcio Teixeira (PL), que estabelece a obrigatoriedade de previsão de infraestrutura básica para carregamento de veículos elétricos em edificações residenciais e comerciais no município. A iniciativa busca adequar novos empreendimentos à crescente demanda por mobilidade sustentável.