A Academia Jahuense de Letras realiza nesta sexta-feira (24), às 9h, a cerimônia de entrega do Troféu João Ribeiro de Barros, na Câmara Municipal de Jaú. A premiação reconhece estudantes do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino que se destacaram nas categorias desenho, redação e poesia.

Promovido em parceria com as secretarias municipais de Educação, Cultura e Turismo, e com apoio do Rotary Club de Jahu-Norte, o prêmio reuniu neste ano cerca de 2 mil alunos de 19 escolas. Ao todo, 57 trabalhos foram selecionados, dos quais nove serão premiados — três em cada categoria. Os vencedores receberão troféu, medalha e certificado de participação.

Na categoria poesia, o primeiro lugar ficou com Larissa Emanueli de Oliveira, do 4º ano da Emef Prof. Enéas Sampaio Souza, com o poema “Resistiu, não desistiu, persistiu”. Em segundo lugar aparece Sofia Vitória dos Santos Coutinho, do 4º ano da Emef Caetano Perlatti, com “O voo do Jahu”. Já o terceiro lugar foi conquistado por Yasmim Lopes Silvestre, do 5º ano da Emef Prof.ª Isa Rosa Meireles Name, com “Asas da esperança: a travessia de 1927”.