A Academia Jahuense de Letras realiza nesta sexta-feira (24), às 9h, a cerimônia de entrega do Troféu João Ribeiro de Barros, na Câmara Municipal de Jaú. A premiação reconhece estudantes do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino que se destacaram nas categorias desenho, redação e poesia.
Promovido em parceria com as secretarias municipais de Educação, Cultura e Turismo, e com apoio do Rotary Club de Jahu-Norte, o prêmio reuniu neste ano cerca de 2 mil alunos de 19 escolas. Ao todo, 57 trabalhos foram selecionados, dos quais nove serão premiados — três em cada categoria. Os vencedores receberão troféu, medalha e certificado de participação.
Na categoria poesia, o primeiro lugar ficou com Larissa Emanueli de Oliveira, do 4º ano da Emef Prof. Enéas Sampaio Souza, com o poema “Resistiu, não desistiu, persistiu”. Em segundo lugar aparece Sofia Vitória dos Santos Coutinho, do 4º ano da Emef Caetano Perlatti, com “O voo do Jahu”. Já o terceiro lugar foi conquistado por Yasmim Lopes Silvestre, do 5º ano da Emef Prof.ª Isa Rosa Meireles Name, com “Asas da esperança: a travessia de 1927”.
Na categoria desenho, o destaque principal foi Pedro Henrique Alves Mariano, do 5º ano da Emef Prof.ª Eidmar Sancinetti Momesso. Rafaela Victoria Viana, do 4º ano da Emef Prof.ª Carlota Meira Marsíglio, ficou em segundo lugar, enquanto Pedro Alves Xavier, do 5º ano da Emef Prof. Pádua Salles, conquistou a terceira colocação.
Entre os trabalhos de redação, o primeiro lugar foi para Rebeka Victoria da Silva Cano, do 5º ano da Emef Prof.ª Maria de Magalhães Castro, com o texto “O orgulho jauense”. Maria Clara de Moraes, da Emef Prof. Jayme de Oliveira e Souza, ficou com a segunda colocação com “João Ribeiro de Barros, o aviador”. Em terceiro lugar, Davi Rodrigues de Andrade, da Emef Prof.ª Maria de Lourdes Camargo Mello, foi premiado pela redação “Minha grande jornada pelo Atlântico”.
O prêmio homenageia o aviador João Ribeiro de Barros e tem como objetivo incentivar a produção artística e literária entre os estudantes, além de valorizar a história e a cultura local.