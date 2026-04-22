A Prefeitura de Bauru disponibilizou um questionário online para ouvir a população sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). A consulta pública segue aberta até 15 de maio, por meio do link https://sustentavel.bauru.sp.gov.br/

A iniciativa, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), busca reunir opiniões dos moradores para orientar a elaboração do plano, considerado inédito na cidade. O objetivo é incorporar as contribuições da comunidade na construção de políticas voltadas a uma cidade mais verde, sustentável e com melhor qualidade de vida.

O questionário pretende mapear a percepção dos cidadãos sobre a arborização urbana, identificando aspectos positivos, desafios e oportunidades de melhoria. Entre os pontos abordados estão a presença e a qualidade das árvores, os benefícios percebidos e as principais demandas relacionadas ao manejo e à ampliação das áreas verdes.