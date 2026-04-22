A Prefeitura de Bauru disponibilizou um questionário online para ouvir a população sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). A consulta pública segue aberta até 15 de maio, por meio do link https://sustentavel.bauru.sp.gov.br/
A iniciativa, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), busca reunir opiniões dos moradores para orientar a elaboração do plano, considerado inédito na cidade. O objetivo é incorporar as contribuições da comunidade na construção de políticas voltadas a uma cidade mais verde, sustentável e com melhor qualidade de vida.
O questionário pretende mapear a percepção dos cidadãos sobre a arborização urbana, identificando aspectos positivos, desafios e oportunidades de melhoria. Entre os pontos abordados estão a presença e a qualidade das árvores, os benefícios percebidos e as principais demandas relacionadas ao manejo e à ampliação das áreas verdes.
Segundo a administração municipal, as respostas serão analisadas por uma equipe técnica e servirão de base para a definição de diretrizes, metas e ações do plano, alinhando o projeto às necessidades da população. A participação é aberta a todos e pode ser feita de forma rápida pela internet.
O PDAU integra o programa Bauru Sustentável, que reúne iniciativas estruturais voltadas ao desenvolvimento ambiental do município. Entre as ações estão a concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, que permitirá a retomada das obras e intervenções de drenagem na avenida Nações Unidas, além da proposta de concessão dos serviços de resíduos sólidos para modernização da coleta e destinação do lixo.
O Plano Diretor de Arborização Urbana deverá orientar o planejamento e a gestão das áreas verdes da cidade, com foco no aumento da resiliência às mudanças climáticas e na qualificação da paisagem urbana. As ações previstas contemplam tanto a melhoria da arborização existente quanto a expansão em regiões ainda desprovidas de cobertura vegetal, com base em princípios de ecologia e cidades inteligentes.