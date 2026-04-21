O Departamento de Água e Esgoto (DAE) inicia, nesta quarta-feira (22), a substituição programada de 2.300 metros da rede de água na Zona Norte. A obra visa solucionar vazamentos recorrentes e começa pela quadra 2 da Rua Ryowa Hokama.

Para minimizar o impacto no abastecimento, o serviço será executado em etapas semanais às terças-feiras, com exceção desta primeira etapa, que ocorre excepcionalmente nesta quarta-feira (22). A autarquia substituirá a antiga tubulação por tubos de PVC Orientado, material de tecnologia mais moderna e resistente. A meta é instalar 200 metros de rede por dia de trabalho, com previsão de conclusão total em dois meses.

Durante as intervenções, o fornecimento de água poderá apresentar oscilações nos bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia, Loteamento Empresarial Bauru e nos residenciais Cidade Alegre, Mirante da Colina e Portal da Colina. A normalização do sistema ocorrerá gradualmente após o término de cada etapa. O DAE recomenda o uso consciente das caixas d'água e disponibiliza o telefone 0800 771 0195 para casos emergenciais.