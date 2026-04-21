Atleta de elite de Bauru, entre os melhores do interior nos últimos cinco anos, Michael Passos ficou como o 4.º melhor brasileiro na Maratona Internacional de São Paulo, realizada neste mês de abril. Ele terminou na 9.ª colocação geral e ainda bateu seu recorde pessoal, com o expressivo tempo de 2h22min50s. A prova teve o pódio dominado pelos quenianos mais uma vez, sendo vencida por Ezekiel Kemboi Omullo, no masculino, e Euliter Jepchirchir, no feminino.
Além de Michael Passos, que é professor da equipe Passos Treinamento Esportivo, a cidade de Bauru foi representada na prova por outros 11 corredores nos 42 quilômetros e 195 metros da maratona, além de mais 20 bauruenses nos 21 quilômetros e 97 metros da meia-maratona.
Realizada desde 1995, a Maratona Internacional de São Paulo é a prova oficial da cidade e conta com selo de quarta categoria da World Athletics, entidade máxima que rege o atletismo mundial. Além disso, a corrida recebeu o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo e é classificatória para a Abbott World Marathon Majors Age Group, que reúne algumas das maiores provas do mundo.