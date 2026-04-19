Ibitinga - Uma mulher de 26 anos, que estava grávida, foi morta a facadas, no final da noite deste sábado (18), em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru). O bebê que ela esperava também não resistiu. O suspeito de desferir os golpes é o ex-cunhado da vítima, que fugiu após o crime e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 23h30, em frente a uma adega na rua Domingos Deríssio, no Jardim Maria Luíza. Testemunhas contaram que o suspeito discutiu com Micaela Christina dos Santos Bento por não aceitar o fim do relacionamento com a irmã dela.

Durante a discussão, a jovem acabou sendo esfaqueada no pescoço. Ela foi socorrida por populares em estado grave e levada pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Contudo, não resistiu aos ferimentos.