Agudos - Neste domingo (19), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado às margens da linha férrea, nas proximidades da quadra 1 da rua Leônidas dos Santos, no Jardim Vienense, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Até a publicação desta reportagem, ele permanecia sem identificação.

De acordo com o registro policial, por volta das 12h20, populares avistaram o corpo em uma área de mata de difícil acesso e acionaram a Polícia Militar (PM). Em razão do estado de decomposição, não foi possível precisar o sexo da vítima, identificar eventuais sinais de violência e estimar quando o óbito ocorreu.

A Polícia Científica fez a perícia e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico visando à identificação da pessoa e ao esclarecimento das causas da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial de Bauru e será investigado pela Polícia Civil.