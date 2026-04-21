21 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
EM BORACEIA

BAEP prende procurado por lesão corporal seguida de morte

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Viatura do Baep
Uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem procurado pela Justiça por ter cometido recentemente o crime de lesão corporal seguida de morte. Ele foi capturado no bairro Jardim Paraíso, em Boraceia, cidade localizada a 41 quilômetros de Bauru.

Segundo a corporação, a pena deverá ser cumprida em regime fechado, e o indiciado também possuía antecedentes criminais por roubo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Jaú, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

