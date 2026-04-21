O poste de energia elétrica que havia sido esquecido no meio de uma via pública em Bauru, após uma obra de infraestrutura (asfaltamento), na rua Linda Bianco Leardini, no Jardim TV, foi finalmente removido pela concessionária CPFL Paulista após o problema ser divulgado no JCNET e em suas mídias sociais. O local fica próximo ao trevo do Núcleo Gasparini com a rodovia Marechal Rondon.
Quando esse tipo de problema acontece, segundo apurou a reportagem, a responsabilidade é compartilhada entre a Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista. Cabe ao município a fiscalização, o planejamento e a execução da obra viária, além de solicitar, com antecedência, o remanejamento dos postes à concessionária de energia antes de concluir a pavimentação. A CPFL, por sua vez, proprietária do poste, é responsável pela remoção física e pela realocação técnica, o que foi feito. A Prefeitura de Bauru também voltou a reforçar o pedido, no dia 10 deste mês, para que a CPFL Paulista removesse a estrutura após a repercussão.
O vereador Marcelo Afonso (PSD) esteve no local acompanhando a realocação do poste e informou que acionou a Secretaria de Infraestrutura e a concessionária ViaRondon para que ambas possam, enfim, finalizar o acesso entre a rua Linda Bianco Leardini e a marginal da Rodovia Marechal Rondon (SP-300).