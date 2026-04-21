No feriado desta terça-feira (21), às 20h30, o Bauru Basket inicia sua caminhada nos playoffs do NBB Caixa 2025/2026. O adversário nas oitavas de final é o Club Athletico Paulistano, em uma série melhor de cinco. O jogo 1 será realizado no ginásio Antônio Prado Jr, na capital paulista, com transmissão da X Sports (tanto TV aberta como canal no YouTube).
Após finalizar a fase de classificação na 10ª colocação, o Dragão mede forças com o time que ficou em 7º lugar. De acordo com Paulo Jaú, técnico da equipe bauruense, as posições na tabela não refletem nenhum tipo de favoritismo. “Acredito que vão ser jogos muito difíceis, duros fisicamente”, destacou o treinador. "Mas, como eles possuem uma campanha superior, vamos precisar quebrar o mando de quadra. Temos que vencer uma fora de casa para poder fazer a lição de casa diante do nosso torcedor", completou.
O comandante também destacou os pontos fortes da equipe adversária: “Eles possuem uma mescla muito interessante de atletas jovens com jogadores experientes, além de serem muito bem treinados pelo Demétrius. Mas acredito que fizemos uma boa preparação e vamos chegar bem nesses playoffs", finalizou Jaú.
Bauru segue com o desfalque do ala/pivô Gemerson Barbosa, que se recupera de uma lesão no músculo adutor.
Sequência
Depois da partida inaugural, a série vem para a Cidade Sem Limites para os jogos 2 e 3. Ambos acontecerão no ginásio Panela de Pressão: primeiramente na sexta-feira (24), às 19h30, e depois no domingo (26), às 18h. Os ingressos para os duelos estarão à venda a partir da próxima quarta-feira (23). Se necessário, o confronto volta à capital para os jogos 4 (29) e 5 (1º de maio), com horários a serem definidos.
Rivalidade e tradição
O confronto entre Bauru e Paulistano marca o encontro de duas das cinco equipes que já conquistaram o troféu do NBB (Flamengo, Brasília e Sesi/Franca completam o grupo). O título bauruense, ocorrido na temporada 2016/2017, foi justamente sobre o tradicional time do Jardim América, numa virada épica na série melhor de cinco (3 x 2). O Dragão era comandado pelo treinador Demétrius Ferracciú — técnico que, atualmente, está no banco da equipe adversária. O time alvirrubro, por sua vez, conquistaria a taça na temporada seguinte (2017/2018), eliminando o próprio Bauru na série semifinal.
E a rivalidade ganhou novos contornos recentemente: na última edição do campeonato nacional, as equipes também se enfrentaram nas oitavas de final, em mais uma série decidida no limite. Após sair atrás por 2 x 1, o Bauru mostrou poder de reação ao vencer o jogo 4 em São Paulo — com presença impactante da torcida bauruense no ginásio Antônio Prado Júnior. Depois, confirmou a virada em casa, na prorrogação, garantindo vaga nas quartas.
Este será o 6º encontro entre as equipes nos playoffs. Com isso, o Paulistano irá se igualar ao Flamengo como o time que o Dragão enfrentou mais vezes na história do mata-mata do NBB. A vantagem é interiorana: são três classificações bauruenses contra duas do time da capital. Porém, nas partidas da atual temporada, os rivais levaram a melhor nas duas ocasiões: no primeiro turno, venceram em casa por 66 x 59. No returno, triunfo eletrizante em plena Panela de Pressão, no último segundo, pelo placar de 89 x 87.