No feriado desta terça-feira (21), às 20h30, o Bauru Basket inicia sua caminhada nos playoffs do NBB Caixa 2025/2026. O adversário nas oitavas de final é o Club Athletico Paulistano, em uma série melhor de cinco. O jogo 1 será realizado no ginásio Antônio Prado Jr, na capital paulista, com transmissão da X Sports (tanto TV aberta como canal no YouTube).

Após finalizar a fase de classificação na 10ª colocação, o Dragão mede forças com o time que ficou em 7º lugar. De acordo com Paulo Jaú, técnico da equipe bauruense, as posições na tabela não refletem nenhum tipo de favoritismo. “Acredito que vão ser jogos muito difíceis, duros fisicamente”, destacou o treinador. "Mas, como eles possuem uma campanha superior, vamos precisar quebrar o mando de quadra. Temos que vencer uma fora de casa para poder fazer a lição de casa diante do nosso torcedor", completou.

O comandante também destacou os pontos fortes da equipe adversária: “Eles possuem uma mescla muito interessante de atletas jovens com jogadores experientes, além de serem muito bem treinados pelo Demétrius. Mas acredito que fizemos uma boa preparação e vamos chegar bem nesses playoffs", finalizou Jaú.