Barra Bonita - Entre quinta (23) e sexta-feira (24), a Auren Energia fará testes de abertura e fechamento das comportas de vertedouro da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), no rio Tietê. A iniciativa faz parte de um robusto cronograma de ações preventivas da companhia e tem como objetivo verificar o pleno funcionamento dos equipamentos e das comportas do vertedouro, especialmente para o período chuvoso, quando pode ser necessário o acionamento dessas estruturas.
De acordo com Fernando Sestari, gerente do Centro de Operações da companhia, os testes anuais integram os programas de Operação, Manutenção e Segurança de Barragens da empresa, fundamentais para manter a confiabilidade das operações da hidrelétrica.
"Essas verificações periódicas permitem confirmar que todos os sistemas estão aptos a operar com segurança e eficiência, assegurando que a usina esteja preparada para eventuais necessidades operacionais durante períodos de maior vazão", explica.
Durante os dois dias de atividades, serão realizados inspeções e testes nas cinco comportas de superfície da usina, além da checagem de equipamentos e sistemas que integram a operação do vertedouro. Em alguns momentos, as comportas poderão ser abertas por curtos períodos como parte dos procedimentos técnicos.
"Esse tipo de verificação preventiva é uma prática importante para assegurar a confiabilidade da operação das hidrelétricas e reforça o nosso compromisso permanente com a segurança das estruturas e das comunidades do entorno", acrescenta Sestari.
Orientações de segurança
Segundo a companhia, as atividades serão conduzidas por equipes técnicas especializadas, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança do setor elétrico. Ainda assim, durante o período de testes, a empresa recomenda que a população evite acessar as margens do rio Tietê a jusante (abaixo) da barragem, especialmente nas áreas próximas à hidrelétrica.
Banhistas, pescadores e pequenas embarcações também devem evitar permanecer nessas regiões durante a realização dos testes. Além disso, equipamentos de pesca instalados nas proximidades da usina devem ser recolhidos temporariamente.
"O relacionamento com as comunidades do entorno é uma prioridade para a Auren Energia. Por isso, além da notificação aos órgãos reguladores, informamos previamente a população sobre atividades operacionais programadas, garantindo transparência e segurança. Reforçamos ainda que a barragem de Barra Bonita é segura e que esses testes fazem parte de rotinas preventivas, sem impacto nas operações da usina", reforça o gerente.
Serviço
O canal Diálogo Aberto funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, pelo WhatsApp (11) 95637-5948. Por meio dele, a população pode enviar dúvidas, registrar questionamentos e receber comunicados da empresa sobre as operações da hidrelétrica.