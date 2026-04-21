Barra Bonita - Entre quinta (23) e sexta-feira (24), a Auren Energia fará testes de abertura e fechamento das comportas de vertedouro da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), no rio Tietê. A iniciativa faz parte de um robusto cronograma de ações preventivas da companhia e tem como objetivo verificar o pleno funcionamento dos equipamentos e das comportas do vertedouro, especialmente para o período chuvoso, quando pode ser necessário o acionamento dessas estruturas.

De acordo com Fernando Sestari, gerente do Centro de Operações da companhia, os testes anuais integram os programas de Operação, Manutenção e Segurança de Barragens da empresa, fundamentais para manter a confiabilidade das operações da hidrelétrica.

"Essas verificações periódicas permitem confirmar que todos os sistemas estão aptos a operar com segurança e eficiência, assegurando que a usina esteja preparada para eventuais necessidades operacionais durante períodos de maior vazão", explica.