Botucatu - Uma mulher que havia sido furtada pelo próprio filho teve o seu veículo recuperado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na noite deste domingo (19), quatro dias após o crime. Dois homens que estavam no SUV foram conduzidos ao plantão policial, ouvidos e liberados.

O veículo - um Nissan Kicks - foi levado pelo filho da proprietária na última quarta-feira (15). Segundo a mulher, ele seria usuário de drogas, tem histórico criminal e apresenta comportamento agressivo há anos, ausentando-se de sua casa por dias e ameaçando e danificando bens quando retorna.

Neste domingo, o SUV foi avistado por equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) com dois homens em atitude suspeita dentro. Após consulta da placa apontar que ele era furtado, dupla e veículo foram levados ao plantão. O Nissan Kicks foi entregue à proprietária e o caso segue sob investigação.