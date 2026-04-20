O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), promove no dia 28 de abril a oficina presencial e gratuita “Comece a planejar o acesso ao crédito”. A capacitação ocorre na própria secretaria, localizada na avenida Duque de Caxias, 16-55, na Vila Cardia. As inscrições podem ser feitas pelo link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38097342 .



A oficina, com início às 8h, funciona como um guia prático para empreendedores que buscam recursos financeiros para investir em seus negócios e querem aumentar as chances de aprovação junto às instituições financeiras. Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos essenciais que ajudam a entender como se preparar adequadamente antes de solicitar crédito.



Entre os temas abordados estão o planejamento estratégico por meio das chamadas “5 Perguntas de Ouro”, que ajudam a definir o motivo, o valor e a aplicação do crédito. Além disso, os empreendedores conhecerão os “6 C’s do Crédito”, critérios utilizados por instituições financeiras para avaliar a empresa antes da concessão de recursos. A capacitação também oferece orientações práticas sobre como organizar documentos e finanças, evitando erros comuns que podem prejudicar a análise de crédito. Outro ponto de destaque é a compreensão do Custo Efetivo Total (CET), permitindo ao empresário entender o valor completo e real que será pago ao contratar o crédito.



“A proposta é oferecer um passo a passo completo para que o empreendedor faça um planejamento adequado, negocie com mais segurança e utilize o crédito de forma estratégica para o crescimento sustentável do negócio.”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP, Danielle de Matos Souza.



Serviço

Oficina presencial “Comece a planejar o acesso ao crédito”

Data: 28 de abril, das 8h às 12h

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-55, Vila Cardia

Inscrições no link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38097342