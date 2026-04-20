Santa Cruz do Rio Pardo - O homem de 26 anos esfaqueado no peito pela companheira durante uma briga ocorrida na noite de sábado (18), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), morreu na manhã desta segunda-feira (20), na Santa Casa do município, onde estava internado após passar por procedimento cirúrgico. O corpo dele será sepultado nesta terça (21), às 10h, no Cemitério Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Douglas Aparecido da Silva foi atingido com uma facada no peito em uma residência no Jardim Brasília, após discutir com a esposa. Para a polícia, a mulher alegou que desferiu o golpe para se defender.

Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido à Santa Casa, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência. Porém, na manhã desta segunda, acabou não resistindo.