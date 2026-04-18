Na tarde deste sábado (18), um roubo a residência ocorrido nas imediações de um centro de compras que fica na Vila Antártica, em Bauru, mobilizou várias equipes da Polícia Militar (PM). A vítima sofreu lesões na mão e no pé e o autor, de 25 anos, acabou detido.
Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, o suspeito ingressou em uma residência na rua Conde Francisco Matarazzo para praticar um furto, mas acabou surpreendido pelo morador quando deixava o local com TVs, computador e cabos.
Os dois entraram em luta corporal e a vítima acabou sofrendo ferimentos. Após ameaçá-la, dizendo que estava armado, o invasor fugiu e abandonou os objetos no endereço. A PM foi acionada e, após buscas, ele foi localizado e detido na rua Caetés.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru juntamente com a vítima e os itens que ele já havia separado para levar visando ao registro do boletim de ocorrência (BO). O JCNET/Sampi acompanha o caso.
De novo
A reportagem apurou que o homem detido pela PM neste sábado é o mesmo que, na última terça-feira (14), foi abordado pelo morador de uma casa no Parque Vista Alegre um dia após roubar o local. Inicialmente, ele teria entrado no imóvel para furtar, mas foi surpreendido pela vítima, fez menção de estar armado, proferiu ameaças e fugiu levando os objetos.
O suspeito foi encontrado pelo morador na quarta-feira, na rua, usando o chinelo dele. Na ocasião, o homem estava acompanhado de uma mulher. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a PM foi acionada e o casal foi detido. Parte dos produtos roubados estava em uma mochila que ela carregava. O restante foi encontrado escondido em dois locais diferentes.
No total, foram localizados diversas joias, relógios, dois iPads, celular, roupas, um par de tênis, um par de chinelos, três mochilas, uma carabina de pressão e três frascos de perfumes. Os suspeitos foram levados ao plantão policial, prestaram depoimento e foram liberados pelo fato de não ter ocorrido o flagrante. Os itens recuperados foram entregues à vítima.