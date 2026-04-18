Na tarde deste sábado (18), um roubo a residência ocorrido nas imediações de um centro de compras que fica na Vila Antártica, em Bauru, mobilizou várias equipes da Polícia Militar (PM). A vítima sofreu lesões na mão e no pé e o autor, de 25 anos, acabou detido.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, o suspeito ingressou em uma residência na rua Conde Francisco Matarazzo para praticar um furto, mas acabou surpreendido pelo morador quando deixava o local com TVs, computador e cabos.

Os dois entraram em luta corporal e a vítima acabou sofrendo ferimentos. Após ameaçá-la, dizendo que estava armado, o invasor fugiu e abandonou os objetos no endereço. A PM foi acionada e, após buscas, ele foi localizado e detido na rua Caetés.