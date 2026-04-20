Macatuba - Um motociclista de 47 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre a moto que ele conduzia e um carro registrada na noite deste domingo (19), na rodovia Osni Mateus (SP-261), entre Lençóis Paulista e Macatuba (46 quilômetros de Bauru). O condutor do automóvel envolvido fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o registro policial, a colisão foi frontal, na altura do quilômetro 120 mais 200 metros, e, com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista.

Ele foi encaminhado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista. A reportagem não conseguiu apurar o atual estado de saúde do paciente. As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.