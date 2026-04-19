Um procurado pela Justiça, L.M.S., de 43 anos, morreu baleado durante uma ação policial militar no bairro Jardim Tangará, em Lins (100 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (18). Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Lins, onde passou por uma cirurgia, mas veio a óbito na manhã deste domingo (19).
De acordo com informações do registro policial, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro, quando viram o homem, que era procurado pela Justiça. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir a pé e manteve uma das mãos na cintura, aparentando estar armado, quando houve o disparo por um dos policiais. Depois, foi constatado que o procurado carregava um celular na cintura.
O boletim de ocorrência (BO) foi registrado pela Polícia Civil, que investigará o caso, como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e captura de procurado. O local onde ocorreu o caso foi periciado pela Polícia Científica. A arma de onde saiu o disparo, uma pistola calibre .40 pertencente ao Estado, foi apreendida para perícia.