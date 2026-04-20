A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realiza nesta segunda-feira (21) um mutirão de capinação e limpeza em diversas regiões do município, com a manutenção de praças, canteiros e áreas públicas. Os serviços foram realizados no Jardim Estoril, Jardim Bela Vista, Vila Falcão, Pousada da Esperança, Jardim Tangarás e Jardim Ouro Verde. Além do mutirão, a pasta realiza a capinação e limpeza todos os dias, de acordo com as necessidades de cada região do município.

A prefeitura também pede a colaboração da população, que deve fazer a destinação correta do lixo na coleta orgânica e separar materiais recicláveis para a coleta seletiva ou para os Ecopontos, que também recebem materiais como móveis, eletrodomésticos velhos, madeira e restos de poda, contribuindo para que as áreas públicas permaneçam limpas e em boas condições de uso pelos moradores.