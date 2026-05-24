24 de maio de 2026
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DIA DE CELEBRAR

Você sabia que hoje é feriado em Bauru? E tem festa o dia todo!

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Muita gente pode não perceber, mas este domingo (24) é oficialmente feriado municipal em Bauru. A data marca a celebração do Dia do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. A Catedral do Divino Espírito Santo está localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Hoje tem quermesse o dia todo por lá.

O feriado é celebrado sempre no Domingo de Pentecostes, comemorado 50 dias após o Domingo de Páscoa no calendário cristão. Como a data cai obrigatoriamente em um domingo, é comum que passe despercebida por parte da população e até mesmo pelo comércio local.

Diferente de outros feriados municipais que podem ter ponto facultativo ou transferência de folga para dias úteis, o Dia do Divino Espírito Santo é mantido oficialmente na própria data da celebração religiosa.

Em Bauru, as comemorações são organizadas anualmente pela Catedral do Divino Espírito Santo, que promove uma programação especial com novenas, missas solenes e a tradicional quermesse realizada na Praça Rui Barbosa.

Além do aspecto religioso, a festividade também faz parte da tradição cultural da cidade, reunindo famílias e visitantes em celebrações que movimentam o centro de Bauru todos os anos.

Serviço

Evento: Quermesse do Divino Espírito Santo de Bauru
Local: Praça Rui Barbosa – Centro de Bauru
Programação:
• Domingo (24/05): das 8h às 22h – Música ao vivo com Regis e Ricardo
• Show de Prêmios: domingo, às 19h

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