Muita gente pode não perceber, mas este domingo (24) é oficialmente feriado municipal em Bauru. A data marca a celebração do Dia do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. A Catedral do Divino Espírito Santo está localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Hoje tem quermesse o dia todo por lá.
O feriado é celebrado sempre no Domingo de Pentecostes, comemorado 50 dias após o Domingo de Páscoa no calendário cristão. Como a data cai obrigatoriamente em um domingo, é comum que passe despercebida por parte da população e até mesmo pelo comércio local.
Diferente de outros feriados municipais que podem ter ponto facultativo ou transferência de folga para dias úteis, o Dia do Divino Espírito Santo é mantido oficialmente na própria data da celebração religiosa.
Em Bauru, as comemorações são organizadas anualmente pela Catedral do Divino Espírito Santo, que promove uma programação especial com novenas, missas solenes e a tradicional quermesse realizada na Praça Rui Barbosa.
Além do aspecto religioso, a festividade também faz parte da tradição cultural da cidade, reunindo famílias e visitantes em celebrações que movimentam o centro de Bauru todos os anos.
Serviço
Evento: Quermesse do Divino Espírito Santo de Bauru
Local: Praça Rui Barbosa – Centro de Bauru
Programação:
• Domingo (24/05): das 8h às 22h – Música ao vivo com Regis e Ricardo
• Show de Prêmios: domingo, às 19h