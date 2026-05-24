Muita gente pode não perceber, mas este domingo (24) é oficialmente feriado municipal em Bauru. A data marca a celebração do Dia do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. A Catedral do Divino Espírito Santo está localizada na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Hoje tem quermesse o dia todo por lá.

O feriado é celebrado sempre no Domingo de Pentecostes, comemorado 50 dias após o Domingo de Páscoa no calendário cristão. Como a data cai obrigatoriamente em um domingo, é comum que passe despercebida por parte da população e até mesmo pelo comércio local.

Diferente de outros feriados municipais que podem ter ponto facultativo ou transferência de folga para dias úteis, o Dia do Divino Espírito Santo é mantido oficialmente na própria data da celebração religiosa.