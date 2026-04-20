Bauru e região não terão chuva nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, assim como também não devem registrar precipitações até sexta-feira (24), de acordo com previsão feita pelo Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o instituto, a semana começa com tempo estável no Estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. As temperaturas devem ficar amenas entre a noite e o início da manhã, com elevação à tarde.