20 de abril de 2026
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TIRADENTES

Vai chover? Confira como fica a previsão para o feriado em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Bruno Freitas
Vista do céu sobre o cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Antônio dos Reis
Vista do céu sobre o cruzamento da avenida Rodrigues Alves com a rua Antônio dos Reis

Bauru e região não terão chuva nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, assim como também não devem registrar precipitações até sexta-feira (24), de acordo com previsão feita pelo Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o instituto, a semana começa com tempo estável no Estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. As temperaturas devem ficar amenas entre a noite e o início da manhã, com elevação à tarde.

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