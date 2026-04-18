Após um roubo em um mercearia do Jardim Brasil, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no final da tarde desta sexta-feira (17), durante a fuga, o dono do estabelecimento, que é CAC, efetuou disparos de arma de fogo e atingiu o assaltante com quatro tiros. Ele foi foi socorrido e encontra-se internado no Hospital das Clínicas da Unesp.

Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão invadiu o estabelecimento comercial, rendeu três funcionárias sob ameaça de morte e roubou 5 aparelhos celulares (2 iPhones 14, 1 iPhone 16 e 2 Samsung A26E), além de exigir a entrega de dinheiro que estava no caixa.

Ainda de acordo com o registro policial, o proprietário do local e CAC, ao observar a ação criminosa do pavimento superior, deu ordem de parada ao agressor. Diante da não obediência e da permanência da ameaça armada, ele efetuou disparos de arma de fogo contra o autor. Após ser alvejado, o indivíduo foi atropelado por um Gol, cujo condutor evadiu-se do local.