Após um roubo em um mercearia do Jardim Brasil, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no final da tarde desta sexta-feira (17), durante a fuga, o dono do estabelecimento, que é CAC, efetuou disparos de arma de fogo e atingiu o assaltante com quatro tiros. Ele foi foi socorrido e encontra-se internado no Hospital das Clínicas da Unesp.
Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão invadiu o estabelecimento comercial, rendeu três funcionárias sob ameaça de morte e roubou 5 aparelhos celulares (2 iPhones 14, 1 iPhone 16 e 2 Samsung A26E), além de exigir a entrega de dinheiro que estava no caixa.
Ainda de acordo com o registro policial, o proprietário do local e CAC, ao observar a ação criminosa do pavimento superior, deu ordem de parada ao agressor. Diante da não obediência e da permanência da ameaça armada, ele efetuou disparos de arma de fogo contra o autor. Após ser alvejado, o indivíduo foi atropelado por um Gol, cujo condutor evadiu-se do local.
O Samu foi acionado e encaminhou o autor do roubo ao Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. Em diligências, foram apreendidos o simulacro de arma de fogo utilizado pelo ladrão e o aparelho celular dele, além da arma de fogo usada pelo dono do comércio.
Os bens subtraídos (celulares e dinheiro) e a arma do dono do estabelecimento foram restituídos aos proprietários após conferência. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor. Ele está preso com escolta policial na unidade hospitalar. Não foi arbitrada fiança e, no momento oportuno, o autor será recolhido à prisão, permanecendo à disposição da Justiça.